С COVID в воскресенье госпитализировали больше украинцев, чем зафиксировали больных

За сутки 11 июля в Украине зафиксировали 174 новых подтвержденных случая COVID-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 266 человек, умерли 7 больных, выздоровели 236 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

Среди новых больных 16 детей и 1 медработник.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 9 606 человек, методом ИФА – 1 714 человек, экспресс-тестами – 5 365 человек.

МОЗ

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 241 217 человек, выздоровели 2 177 529 человек, умерли 52 604 человека.

Сейчас COVID болеют 11 тысяч украинцев.

УП

ПЦР-тестов проведено уже 11 042 753.

Напомним: За сутки 10 июня в мире диагностировали более 370 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Индонезии и Великобритании. В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Нидерланды.

Украина среди стран мира занимала 72 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 12 позицию.