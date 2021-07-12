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Києву і більшій частини України прогнозують грози в понеділок

Понеділок, 12 липня 2021, 09:38

У найближчі 1-2 години з утриманням до кінця доби 12 липня в Києві очікуються грози (1 рівень небезпечності, жовтий). 

Джерело: КМДА, Укргідрометцентр

Деталі: Попередження Українського гідрометцентру про грозу у столиці діє з 6-ї ранку до 21-ї години 12 липня. 

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Для ліквідації наслідків негоди КК "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах громадян просять звертатися до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

Попередній прогноз для всієї України дивіться тут

За інформацією Укргідрометцентру, вдень 12 липня в Україні, крім північно-західної частини, грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Теми: погодаКиїв


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