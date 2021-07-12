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Киеву и большей части Украины прогнозируют грозы в понедельник

Понедельник, 12 июля 2021, 09:38
Киеву и большей части Украины прогнозируют грозы в понедельник

В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 12 июля в Киеве ожидаются грозы (1 уровень опасности, желтый).

Источник: КГГА, Укргидрометцентр

Детали: Предупреждение Украинского гидрометцентра о грозе в столице действует с 6 утра до 21 часа 12 июля.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах граждан просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.

Предварительный прогноз для всей Украины смотрите здесь.

По информации Укргидрометцентра, днем 12 июля в Украине, кроме северо-западной части, грозы (I уровень опасности, желтый).

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаКиев
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