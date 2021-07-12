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В Україні знову рекорд COVID-щеплень – понад пів мільйона за тиждень

Понеділок, 12 липня 2021, 10:25
Фото КМДА

Упродовж минулого тижня, з 5 по 11 липня, в Україні зробили рекордну кількість щеплень – 563 тисячі 952.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Упродовж 7 днів першу дозу вакцини отримали 236 704 особи, другу – 327 248.  

Темп вакцинації в Україні продовжує зростати – рекордну кількість щеплень роблять уже шостий тиждень поспіль. 

 

Передісторія:

  • Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них 2 311 690 людей отримали перший укол, а 1 177 642 особи уже обидва і вважаються повністю імунізовані.
  • Загалом із 24 лютого в Україні проведено 3 489 332 щеплення.

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинація


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