В Україні знову рекорд COVID-щеплень – понад пів мільйона за тиждень
Понеділок, 12 липня 2021, 10:25
Упродовж минулого тижня, з 5 по 11 липня, в Україні зробили рекордну кількість щеплень – 563 тисячі 952.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Упродовж 7 днів першу дозу вакцини отримали 236 704 особи, другу – 327 248.
Темп вакцинації в Україні продовжує зростати – рекордну кількість щеплень роблять уже шостий тиждень поспіль.
Передісторія:
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них 2 311 690 людей отримали перший укол, а 1 177 642 особи уже обидва і вважаються повністю імунізовані.
- Загалом із 24 лютого в Україні проведено 3 489 332 щеплення.
Українська правда