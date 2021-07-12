В Украине снова рекорд COVID-прививок – более полумиллиона за неделю

В течение прошлой недели, с 5 по 11 июля, в Украине сделали рекордное количество прививок – 563 тысячи 952.

Источник: данные СНБО

Детали: В течение 7 дней первую дозу вакцины получили 236 704 человека, вторую – 327 248.

Темп вакцинации в Украине продолжает расти – рекордное количество прививок делают уже шестую неделю подряд.

Предыстория: