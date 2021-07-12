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В Украине снова рекорд COVID-прививок – более полумиллиона за неделю

Понедельник, 12 июля 2021, 10:25
В Украине снова рекорд COVID-прививок – более полумиллиона за неделю
Фото КГГА

В течение прошлой недели, с 5 по 11 июля, в Украине сделали рекордное количество прививок – 563 тысячи 952.

Источник: данные СНБО

Детали: В течение 7 дней первую дозу вакцины получили 236 704 человека, вторую – 327 248.

Темп вакцинации в Украине продолжает расти – рекордное количество прививок делают уже шестую неделю подряд. 

 

Предыстория:

  • С начала прививочной кампании привито 2 311 692 человека, из них 2 311 690 человек получили первый укол, а 1 177 642 лица уже оба и считаются полностью иммунизированными.
  • Всего с 24 февраля в Украине сделали 3 489 332 прививки.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинация
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