В Украине снова рекорд COVID-прививок – более полумиллиона за неделю
Понедельник, 12 июля 2021, 10:25
В течение прошлой недели, с 5 по 11 июля, в Украине сделали рекордное количество прививок – 563 тысячи 952.
Источник: данные СНБО
Детали: В течение 7 дней первую дозу вакцины получили 236 704 человека, вторую – 327 248.
Темп вакцинации в Украине продолжает расти – рекордное количество прививок делают уже шестую неделю подряд.
Предыстория:
- С начала прививочной кампании привито 2 311 692 человека, из них 2 311 690 человек получили первый укол, а 1 177 642 лица уже оба и считаются полностью иммунизированными.
- Всего с 24 февраля в Украине сделали 3 489 332 прививки.
Украинская правда