Білоруського журналіста Протасевича заблокував Twitter
Понеділок, 12 липня 2021, 11:43
Акаунт опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича у соцмережі Twitter заблоковано.
Деталі: Під час спроби зайти на сторінку Протасевича з'являється повідомлення, що "профіль заблоковано" в зв'язку з тим, що Twitter призупиняє дію облікових записів, які порушують правила соцмережі.
7 липня опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич, якого силовики відпустили під домашній арешт, завів у Twitter обліковий запис.
Передісторія:
- 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив вимушену посадку в Мінську. Після приземлення були затримані двоє пасажирів - колишній редактор опозиційного телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ Софія Сапега.
- Напрокінці червня Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт.
- Після інциденту з літаком Європейська рада вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти посадових осіб та державних установ Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни.