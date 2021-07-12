Білоруського журналіста Протасевича заблокував Twitter

Акаунт опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича у соцмережі Twitter заблоковано.

Джерело: Укрінформ, Twitter

Деталі: Під час спроби зайти на сторінку Протасевича з'являється повідомлення, що "профіль заблоковано" в зв'язку з тим, що Twitter призупиняє дію облікових записів, які порушують правила соцмережі.

7 липня опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич, якого силовики відпустили під домашній арешт, завів у Twitter обліковий запис.

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