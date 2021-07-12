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Білоруського журналіста Протасевича заблокував Twitter

Понеділок, 12 липня 2021, 11:43

Акаунт опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича у соцмережі Twitter заблоковано.

Джерело: Укрінформ, Twitter 

Деталі: Під час спроби зайти на сторінку Протасевича з'являється повідомлення, що "профіль заблоковано" в зв'язку з тим, що Twitter призупиняє дію облікових записів, які порушують правила соцмережі.

 

7 липня опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич, якого силовики відпустили під домашній арешт, завів у Twitter обліковий запис.

Передісторія: 

  • 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив вимушену посадку в Мінську. Після приземлення були затримані двоє пасажирів - колишній редактор опозиційного телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ Софія Сапега.
  • Напрокінці червня Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт.
  • Після інциденту з літаком Європейська рада вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти посадових осіб та державних установ Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни.

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Теми: Білорусьсоцмережі
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