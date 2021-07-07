Протасевич вийшов у соцмережі

Затриманий білоруський опозиційний журналіст, один із засновників телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич записав відеозвернення в своєму новому твіттер-акаунті і обіцяє завжди бути на зв'язку.

Джерело: Протасевич в Twitter, Tut.by

Пряма мова Протасевича: "Привіт, друзі. Це мій новий твіттер. Потихеньку повертаюся до життя в інтернеті.

Тепер буду завжди на зв'язку, ви в будь-який момент можете мені написати або що-небудь прокоментувати. Я постараюся максимально швидко на це відповісти".

Деталі: Він також запитав у читачів, що він пропустив "за цей час".

Tut.by нагадує, що у Протасевича домашній арешт. У Білорусі це - ізоляція обвинуваченого від суспільства, але перебуває він удома або на знімній квартирі.

Видання зазначає, що, як правило, обвинуваченого обмежують від спілкування із зовнішнім світом, зокрема, щоб він не зміг обмінюватися інформацією у кримінальній справі.

Наводиться приклад інших політв'язнів, яким на домашньому арешті забороняли навіть підходити до вікна. Також повідомляється, що Франак Вечерко, який спілкувався з батьками Протасевича, повідомляв, що поряд з Романом на орендованій квартирі постійно перебували оперативники.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Що було раніше: Протасевича і його дівчину росіянку Софію Сапегу перевели на домашній арешт.

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