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Протасевич вийшов у соцмережі

Середа, 7 липня 2021, 17:50

Затриманий білоруський опозиційний журналіст, один із засновників телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич записав відеозвернення в своєму новому твіттер-акаунті і обіцяє завжди бути на зв'язку.

Джерело: Протасевич в Twitter, Tut.by

Пряма мова Протасевича: "Привіт, друзі. Це мій новий твіттер. Потихеньку повертаюся до життя в інтернеті.

Тепер буду завжди на зв'язку, ви в будь-який момент можете мені написати або що-небудь прокоментувати. Я постараюся максимально швидко на це відповісти".

Деталі: Він також запитав у читачів, що він пропустив "за цей час".

Tut.by нагадує, що у Протасевича домашній арешт. У Білорусі це - ізоляція обвинуваченого від суспільства, але перебуває він удома або на знімній квартирі.

Видання зазначає, що, як правило, обвинуваченого обмежують від спілкування із зовнішнім світом, зокрема, щоб він не зміг обмінюватися інформацією у кримінальній справі.

Наводиться приклад інших політв'язнів, яким на домашньому арешті забороняли навіть підходити до вікна. Також повідомляється, що Франак Вечерко, який спілкувався з батьками Протасевича, повідомляв, що поряд з Романом на орендованій квартирі постійно перебували оперативники.

Що було раніше: Протасевича і його дівчину росіянку Софію Сапегу перевели на домашній арешт.

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Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Таке затримання викликало різку реакцію світу.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилитисанкційний тиск на самопроголошеного президента Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
  • Білоруський державний телеканал ОНТ показав"інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почувається прекрасно".

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенкоарешт


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