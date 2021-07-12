Белорусского журналиста Протасевича заблокировал Twitter
Понедельник, 12 июля 2021, 11:43
Аккаунт оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича в соцсети Twitter заблокирован.
Детали: При попытке зайти на страницу Протасевича появляется сообщение, что "профиль заблокирован" в связи с тем, что Twitter приостанавливает действие учетных записей, нарушающих правила соцсети.
7 июля оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, которого силовики отпустили под домашний арест, завел в Twitter учетную запись.
Предыстория:
- 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в Минске. После приземления были задержаны двое пассажиров – бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега.
- В конце июня Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.
- После инцидента с самолетом Европейский совет решил применить дополнительные индивидуальные санкции против должностных лиц и государственных учреждений Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны.