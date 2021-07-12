Белорусского журналиста Протасевича заблокировал Twitter

Аккаунт оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича в соцсети Twitter заблокирован.

Источник: Укринформ, Twitter

Детали: При попытке зайти на страницу Протасевича появляется сообщение, что "профиль заблокирован" в связи с тем, что Twitter приостанавливает действие учетных записей, нарушающих правила соцсети.

7 июля оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, которого силовики отпустили под домашний арест, завел в Twitter учетную запись.

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