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Белорусского журналиста Протасевича заблокировал Twitter

Понедельник, 12 июля 2021, 11:43

Аккаунт оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича в соцсети Twitter заблокирован.

Источник: Укринформ, Twitter

Детали: При попытке зайти на страницу Протасевича появляется сообщение, что "профиль заблокирован" в связи с тем, что Twitter приостанавливает действие учетных записей, нарушающих правила соцсети.

 

7 июля оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, которого силовики отпустили под домашний арест, завел в Twitter учетную запись.

Предыстория:

  • 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в Минске. После приземления были задержаны двое пассажиров – бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега.
  • В конце июня Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.
  • После инцидента с самолетом Европейский совет решил применить дополнительные индивидуальные санкции против должностных лиц и государственных учреждений Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны.

Темы: Беларусьсоцсети
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