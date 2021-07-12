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Рада двічі збереться на позачергове засідання

Понеділок, 12 липня 2021, 13:50
Рада двічі збереться на позачергове засідання

На пленарному тижні проведуть одразу два позачергових засідання Верховної Ради.

Джерело: брифінг голови Верховної Ради Дмитра Разумкова

Пряма мова: "Тиждень буде достатньо насиченим. Окрім чергових пленарних засідань буде два дні позачергові засідання – у вівторок та у четвер. Багато питань виноситься, в тому числі і три вето. Також два законопроєкти пов’язані з ВРП (Вищою радою правосуддя – ред.)".

Деталі: Разумков також додав, що 23 серпня під час проведення в Україні "Кримської платформи" Верховна рада збереться на позачергову сесію, для прийняття резолюції чи постанови за результатами платформи.

Передісторія:

13 липня о 16:00 Верховна Рада збереться на позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада
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