Рада дважды соберется на внеочередное заседание
На пленарной неделе проведут сразу два внеочередных заседания Верховной Рады.
Источник: брифинг председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова
Прямая речь: "Неделя будет достаточно насыщенной. Кроме очередных пленарных заседаний будет два дня внеочередные заседания - во вторник и в четверг. Много вопросов выносится, в том числе и три вето. Также два законопроекты связанные с ВРП (Высшим советом правосудия - ред.)".
Детали: Разумков также добавил, что 23 августа во время проведения в Украине "Крымской платформы" Верховная Рада соберется на внеочередную сессию для принятия резолюции или постановления по результатам платформы.
Педыстория:
13 июля в 16:00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским.