Рада дважды соберется на внеочередное заседание

На пленарной неделе проведут сразу два внеочередных заседания Верховной Рады.

Источник: брифинг председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова

Прямая речь: "Неделя будет достаточно насыщенной. Кроме очередных пленарных заседаний будет два дня внеочередные заседания - во вторник и в четверг. Много вопросов выносится, в том числе и три вето. Также два законопроекты связанные с ВРП (Высшим советом правосудия - ред.)".

Детали: Разумков также добавил, что 23 августа во время проведения в Украине "Крымской платформы" Верховная Рада соберется на внеочередную сессию для принятия резолюции или постановления по результатам платформы.

Педыстория:

13 июля в 16:00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским.