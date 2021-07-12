В центре Киева начали сносить модернистский фасад "Цветов Украины"

В центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистический фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".

Источник: сообщение в сообществе "Сохраним Цветы Украины", Хмарочос

Детали: Активисты указывают, что ночью на огражденной территории появилась строительная техника, а уже утром понедельника начались работы по разрушению фасада.

Защитники здания должны были встретиться с представителями застройщика и требовали остановить демонтаж. Однако тот отказался.

В июне активисты сообщали, что "владельцы здания намерены осуществить "реконструкцию с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом".

"Цветы Украины" - учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма на улице Сечевых Стрельцов, построенный 1983-85 гг.

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