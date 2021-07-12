Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В центре Киева начали сносить модернистский фасад "Цветов Украины"

Понедельник, 12 июля 2021, 15:38

В центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистический фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".

Источник: сообщение в сообществе "Сохраним Цветы Украины", Хмарочос

Детали: Активисты указывают, что ночью на огражденной территории появилась строительная техника, а уже утром понедельника начались работы по разрушению фасада.

Защитники здания должны были встретиться с представителями застройщика и требовали остановить демонтаж. Однако тот отказался.

В июне активисты сообщали, что "владельцы здания намерены осуществить "реконструкцию с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом".

"Цветы Украины" - учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма на улице Сечевых Стрельцов, построенный 1983-85 гг.

Предыстория:

Темы: Киевистория
powered by lun.ua
Главное сегодня

В США к вакцине J&J добавили предупреждение о редком синдроме

Встреча Зеленского и Меркель завершилась

Меркель выступает за имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство

инфографикаВедомства МВД покупают квартиры в фигурантов своих расследований – СМИ

Меркель: Украина должна остаться транзитером газа несмотря на "Северный поток-2"

Новости 12 июля: победа партии Санду, статья Путина на украинском

Все новости...
Киев
В Киеве новых больных COVID вдвое больше, чем выздоровлений
Киеву и большей части Украины прогнозируют грозы в понедельник
В Киеве задержали "минера" госучреждения
Последние новости
06:11
Индонезия стала лидером в мире по распространенности COVID-19
05:24
За год количество нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву выросло в 22 раза
04:40
В ВОЗ посоветовали не смешивать вакцины против COVID-19
03:50
ООН: Во время пандемии в мире резко вырос голод
03:02
Более 40 человек погибли в пожаре в больнице в Ираке — вероятно взорвался кислородный баллон
02:09
В США к вакцине J&J добавили предупреждение о редком синдроме
01:20
Встреча Зеленского и Меркель завершилась
00:35
Зеленский: Все страны должны давить на Россию для проведения "Норманди"
23:55
Меркель выступает за имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство
23:39
Евросоюз готов наказать Беларусь за миграционный кризис на границах ЕС
Все новости...