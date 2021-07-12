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В реальності Путіна незалежну Україну створили більшовики

Понеділок, 12 липня 2021, 18:31
В реальності Путіна незалежну Україну створили більшовики

Президент Росії Володимир Путін у своїй статті українською мовою написав, що нібито Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи.

Джерелосайт Кремля

Пряма мова Путіна: "Таким чином, сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам’ятаємо, що значною мірою вона створювалася за рахунок історичної Росії. Досить порівняти, які землі возз’єдналися з російською державою в XVII столітті і з якими територіями УРСР вийшла зі складу Радянського Союзу.

Більшовики ставилися до російського народу як невичерпного матеріалу для соціальних експериментів. Вони мріяли про світову революцію, яка, на їхню думку, взагалі скасує національні держави. Тому довільно нарізали кордони, роздавали щедрі територіальні "подарунки". Врешті-решт, чим саме керувалися лідери більшовиків, шматуючи країну, вже не має значення. Можна сперечатися про деталі, про підґрунтя тих чи інших рішень. Очевидно одне: Росія фактично була пограбована".

Передісторія:

  • Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".
  • Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той "мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва".

Українська правда

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Теми: Путінпропагандаісторія
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