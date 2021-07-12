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Путін вважає, що Києву не потрібен Донбас з двох причин

Понеділок, 12 липня 2021, 17:45
Путін вважає, що Києву не потрібен Донбас з двох причин

Президент Росії Володимир Путін вважає, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва.

Джерело: стаття Путіна на сайті Кремля

Пряма мова: "Судячи з усього, і все більше переконуюсь у цьому: Києву Донбас просто не потрібен.

Чому? Тому що, по-перше, мешканці цих регіонів ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагалися і намагаються нав’язати силою, блокадою, погрозами. І по-друге, підсумки і Мінська-1, і Мінська-2, які дають реальний шанс мирно відновити територіальну цілісність України, безпосередньо домовившись з ДНР і ЛНР за посередництвом Росії, Німеччини і Франції, суперечать всій логіці проекту "анти-Росія".

А він може триматися лише на постійному культивуванні образу внутрішнього і зовнішнього ворога.

І додам – під протекторатом, контролем з боку західних держав".

Передісторія:                            

  • 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз заявив про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
  • Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївДонбас
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