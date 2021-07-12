Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін вважає, що Києву не потрібен Донбас з двох причин

Понеділок, 12 липня 2021, 17:45

Президент Росії Володимир Путін вважає, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва.

Джерело: стаття Путіна на сайті Кремля

Пряма мова: "Судячи з усього, і все більше переконуюсь у цьому: Києву Донбас просто не потрібен.

Чому? Тому що, по-перше, мешканці цих регіонів ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагалися і намагаються нав’язати силою, блокадою, погрозами. І по-друге, підсумки і Мінська-1, і Мінська-2, які дають реальний шанс мирно відновити територіальну цілісність України, безпосередньо домовившись з ДНР і ЛНР за посередництвом Росії, Німеччини і Франції, суперечать всій логіці проекту "анти-Росія".

А він може триматися лише на постійному культивуванні образу внутрішнього і зовнішнього ворога.

І додам – під протекторатом, контролем з боку західних держав".

Передісторія:                            

  • 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз заявив про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
  • Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

Теми: КиївДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Індонезія стала лідером у світі за поширеністю COVID-19

У США до вакцини J&J додали попередження про рідкісний синдром

Зустріч Зеленського і Меркель завершилася

Меркель виступає за імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство

інфографікаВідомства МВС купують квартири у фігурантів своїх розслідувань – ЗМІ

Меркель: Україна повинна залишитись транзитером газу попри "Північний потік-2"

Усі новини...
Київ
В центрі Києва почали зносити модерністичний фасад "Квітів України"
У Києві нових хворих на COVID вдвічі більше, ніж одужань
Києву і більшій частини України прогнозують грози в понеділок
Останні новини
07:10
Обвал біля Маямі: кількість загиблих зросла до 94
06:11
Індонезія стала лідером у світі за поширеністю COVID-19
05:24
За рік кількість нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви зросла в 22 рази
04:40
У ВООЗ порадили не змішувати вакцини проти COVID-19
03:50
ООН: Під час пандемії у світі різко зріс голод
03:02
Понад 40 людей загинули в пожежі в лікарні в Іраку — імовірно вибухнув кисневий балон
02:09
У США до вакцини J&J додали попередження про рідкісний синдром
01:20
Зустріч Зеленського і Меркель завершилася
00:35
Зеленський: Всі країни мають тиснути на Росію для проведення “Норманді”
23:55
Меркель виступає за імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство
Усі новини...