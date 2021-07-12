В реальности Путина независимую Украину создали большевики
Президент России Владимир Путин в своей статье на украинском языке написал, что якобы Украина - целиком и полностью детище советской эпохи.
Источник: сайт Кремля
Прямая речь Путина: "Таким образом, современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной мере она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза.
Большевики относились к русскому народу как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они мечтали о мировой революции, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки". В конце концов, чем именно руководствовались лидеры большевиков, разрывая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена".
Предыстория:
- Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".
- Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева".