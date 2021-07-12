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В реальности Путина независимую Украину создали большевики

Понедельник, 12 июля 2021, 18:31

Президент России Владимир Путин в своей статье на украинском языке написал, что якобы Украина - целиком и полностью детище советской эпохи.

Источник: сайт Кремля

Прямая речь Путина: "Таким образом, современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной мере она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза.

Большевики относились к русскому народу как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они мечтали о мировой революции, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки". В конце концов, чем именно руководствовались лидеры большевиков, разрывая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Путинпропагандаистория
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