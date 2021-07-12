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Ткаченко вступився за будівлю "Квіти України": демонтаж негайно зупинити

Понеділок, 12 липня 2021, 18:47
Ткаченко вступився за будівлю Квіти України: демонтаж негайно зупинити
Українська правда

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що роботи з демонтажу модерністської будівлі "Квіти України" в Києві необхідно зупинити.

Джерело: повідомлення Ткаченка у Facebook

Пряма мова Ткаченка: "Роботи з демонтажу будівлі "Квіти України" необхідно негайно зупинити. Солідарний з позицією громадськості.

Хоч забудовник відмовляється це робити і наполягає на своєму, хотів би звернути увагу, що допоки є сумніви щодо законності містобудівних умов і обмежень – початок будь-яких будівельних чи демонтажних робіт є неправомірним.

До того ж зупинка має тривати до вирішення питання про надання охоронного статусу, на якому наполягають активісти".

Деталі: Ткаченко також звернувся до мера Києва Віталія Кличка. Він вказав, що об'єкт знаходиться в історичному ареалі Києва і закликав столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов та обмежень, а "не роздавати їх з висотністю, яка абсолютно паплюжить місто".

Що цьому передувало:

  • У понеділок у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".

Українська правда

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Теми: ТкаченкоКиїв
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