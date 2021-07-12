Ткаченко вступився за будівлю "Квіти України": демонтаж негайно зупинити

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що роботи з демонтажу модерністської будівлі "Квіти України" в Києві необхідно зупинити.

Джерело: повідомлення Ткаченка у Facebook

Пряма мова Ткаченка: "Роботи з демонтажу будівлі "Квіти України" необхідно негайно зупинити. Солідарний з позицією громадськості.

Хоч забудовник відмовляється це робити і наполягає на своєму, хотів би звернути увагу, що допоки є сумніви щодо законності містобудівних умов і обмежень – початок будь-яких будівельних чи демонтажних робіт є неправомірним.

До того ж зупинка має тривати до вирішення питання про надання охоронного статусу, на якому наполягають активісти".

Деталі: Ткаченко також звернувся до мера Києва Віталія Кличка. Він вказав, що об'єкт знаходиться в історичному ареалі Києва і закликав столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов та обмежень, а "не роздавати їх з висотністю, яка абсолютно паплюжить місто".

Що цьому передувало: