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Ткаченко вступился за здание "Цветы Украины": демонтаж немедленно остановить

Понедельник, 12 июля 2021, 18:47
Ткаченко вступился за здание Цветы Украины: демонтаж немедленно остановить
Украинская правда

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что работы по демонтажу модернистской здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо остановить.

Источник: сообщение Ткаченко в Facebook

Прямая речь Ткаченко: "Работы по демонтажу здания "Цветы Украины" необходимо немедленно остановить. Солидарен с позицией общественности.

Хотя застройщик отказывается это делать и настаивает на своем, хотел бы обратить внимание, что пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений - начало любых строительных или демонтажных работ является неправомерным.

К тому же остановка должна длиться до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты".

Детали: Ткаченко также обратился к мэру Киева Виталию Кличко. Он указал, что объект находится в историческом ареале Киева и призвал столичную власть тщательно подходить к выдаче градостроительных условий и ограничений, а "не раздавать их с высотностью, которая абсолютно порочит город".

Что этому предшествовало:

  • В понедельник в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".

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Темы: ТкаченкоКиев
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