Ткаченко вступился за здание "Цветы Украины": демонтаж немедленно остановить

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что работы по демонтажу модернистской здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо остановить.

Источник: сообщение Ткаченко в Facebook

Прямая речь Ткаченко: "Работы по демонтажу здания "Цветы Украины" необходимо немедленно остановить. Солидарен с позицией общественности.

Хотя застройщик отказывается это делать и настаивает на своем, хотел бы обратить внимание, что пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений - начало любых строительных или демонтажных работ является неправомерным.

К тому же остановка должна длиться до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты".

Детали: Ткаченко также обратился к мэру Киева Виталию Кличко. Он указал, что объект находится в историческом ареале Киева и призвал столичную власть тщательно подходить к выдаче градостроительных условий и ограничений, а "не раздавать их с высотностью, которая абсолютно порочит город".

Что этому предшествовало: