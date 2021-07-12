Меркель виступає за імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, а також бажає, аби на окупованій території Донбасу були проведені вибори.

Джерело: Меркель на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції

Пряма мова Меркель: "На жаль, у зв’язку з Мінськими домовленостями у нас не вистачає прогресу. Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, не в такій же мірі це було зроблено з боку сепаратистів у Луганській та Донецькій областях.

З іншого боку нам потрібна імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство. Ми хочемо досягти, щоб у цих регіонах (тимчасово окупованих - ред.) були проведені вибори…

Німеччина буде й надалі виступати за досягнення прогресу в Мінських домовленостях".

Нагадаємо: Зеленський виключає проведення виборів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

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