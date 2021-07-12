Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Меркель выступает за имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство

Понедельник, 12 июля 2021, 23:55

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также желает, чтобы на оккупированной территории Донбасса были проведены выборы.

Источник: Меркель на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции

Прямая речь Меркель: "К сожалению, в связи с Минскими договоренностями у нас не хватает прогресса. Украина вдоль линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, не в такой же самой степени это было сделано со стороны сепаратистов в Луганской и Донецкой областях.

С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве. Мы хотим добиться, чтобы в этих регионах (временно оккупированных - ред.) были проведены выборы...

Германия будет и в дальнейшем выступать за достижение прогресса в Минских договоренностях".

Напомним: Зеленский исключает проведения выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Знать большеФормула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Украинская правда
Темы: МеркельМинские соглашенияДонбассвойнаЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Не нацменьшинства, а сообщества: Заленский анонсировал новый закон

Зеленский прокомментировал статью Путина

Рада приняла законопроект о перезапуске ВККС, ветированный Зеленским

фото, видеоПограничники рассказали, как россияне мешали им во время учений Sea Breeze

Гимнаста Верняева дисквалифицировали – он не поедет на Олимпиаду в Токио

Главные новости понедельника и ночи: встреча Меркель и Зеленского, статья Путина

Все новости...
Меркель
Встреча Зеленского и Меркель завершилась
Меркель: Украина должна остаться транзитером газа несмотря на "Северный поток-2"
Германия предоставит Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины – Меркель
Последние новости
14:10
Песков объяснил: статья Путина – хороший повод для разговора с Зеленским
14:06
В ВОЗ призывают не делать дополнительных прививок против COVID-19, пока бедным странам не хватает вакцин
14:05
В Киеве зафиксировали рекордную ночную жару
13:56
Юрченко уверяет, что не употреблял наркотики и не будет отказываться от мандата
13:49
Инвестиционная привлекательность Украины выросла – исследование
13:32
В Киеве снизили скорость прокатных самокатов
13:04
Не нацменьшинства, а сообщества: Заленский анонсировал новый закон
13:03
В России новый рекорд умерших от коронавируса за сутки
13:02
Совет Нацбанка назначил нового члена правления НБУ вместо Дмитрия Сологуба
13:01
фотоОгнестрельное ранение ребенка: полиция задержала военного
Все новости...