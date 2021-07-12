Меркель выступает за имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также желает, чтобы на оккупированной территории Донбасса были проведены выборы.

Источник: Меркель на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции

Прямая речь Меркель: "К сожалению, в связи с Минскими договоренностями у нас не хватает прогресса. Украина вдоль линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, не в такой же самой степени это было сделано со стороны сепаратистов в Луганской и Донецкой областях.

С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве. Мы хотим добиться, чтобы в этих регионах (временно оккупированных - ред.) были проведены выборы...

Германия будет и в дальнейшем выступать за достижение прогресса в Минских договоренностях".

Напомним: Зеленский исключает проведения выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

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