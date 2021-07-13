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У США до вакцини J&J додали попередження про рідкісний синдром

Вівторок, 13 липня 2021, 02:09
У США до вакцини J&J додали попередження про рідкісний синдром

В інформаційний бюлетень до вакцини Johnson & Johnson  Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) додало попередження, що дані свідчать про підвищений ризик рідкісного неврологічного розладу - синдрому Гієна-Барре.

Джерело: Reuters

Деталі: Синдром Гієна-Барре - це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Найчастіше він трапляється у дорослих людей, у чоловіків. Більшість людей повністю одужують навіть в найтяжчих випадках синдрому.

FDA класифікувало шанси отримати синдром після вакцинації як "дуже низькі". Проте зазначається, що щепленим J&J слід звертатися за медичною допомогою, якщо у них є симптоми, що включають слабкість або поколювання, труднощі при ходьбі.

Ризик синдрому виникає протягом шести тижнів після щеплення.

За FDA, 100 попередніх звітів про СГБ у вакцинованих включають 95 серйозних випадків, які потребували госпіталізації, і одну смерть. Більшість випадків було зафіксовано у чоловіків, багато з них – віком від  50 років. Загалом у США близько 12,8  млн осіб отримали J&J.

J&J обговорювали з регулюючими органами випадки синдрому. Повідомляється, що кількість зареєстрованих випадків у людей, що вакцинувалися J&J, перевищує фоновий рівень незначно.

Минулого тижня європейські регулюючі органи надали аналогічне попередження для вакцини AstraZeneca, зробленій з використанням тієї ж технології, що і J&J.

Нагадаємо: Існує причинно-наслідковий зв'язок між вакциною J&J і рідкісним тромбозом, який також спостерігають після вакцинації AstraZeneca.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвакцинація
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