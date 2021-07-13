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В США к вакцине J&J добавили предупреждение о редком синдроме

Вторник, 13 июля 2021, 02:09

В информационный бюллетень к вакцине Johnson & Johnson Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) добавило предупреждение, что данные свидетельствуют о повышенном риске редкого неврологического расстройства - синдрома Гийена-Барре.

Источник: Reuters

Детали: Синдром Гийена-Барре - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Чаще всего он встречается у взрослых людей, у мужчин. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома.

FDA классифицировало шансы получить синдром после вакцинации как "очень низкие". Однако отмечается, что привитым J & J следует обращаться за медицинской помощью, если у них есть симптомы, включающие слабость или покалывание, трудности при ходьбе.

Риск синдрома возникает в течение шести недель после прививки.

По FDA, 100 предыдущих отчетов о СГБ у вакцинированных включают 95 серьезных случаев, которые нуждались в госпитализации, и одну смерть. Большинство случаев было зафиксировано у мужчин, многие из них - в возрасте от 50 лет. Всего в США около 12,8 млн человек получили J&J.

J&J обсуждали с регулирующими органами случаи синдрома. Сообщается, что количество зарегистрированных случаев у людей, которые вакцинировались J&J, превышает фоновый уровень незначительно.

На прошлой неделе европейские регулирующие органы предоставили аналогичное предупреждение для вакцины AstraZeneca, сделанной с использованием той же технологии, что и J&J.

Напомним: Существует причинно-следственная связь между вакциной J&J и редким тромбозом, который также наблюдают после вакцинации AstraZeneca.

Темы: СШАвакцинация
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