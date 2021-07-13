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Понад 50 людей загинули в пожежі в лікарні в Іраку — імовірно вибухнув кисневий балон

Вівторок, 13 липня 2021, 03:02
Понад 50 людей загинули в пожежі в лікарні в Іраку — імовірно вибухнув кисневий балон

Щонайменше 52 людини загинули, ще 22 постраждали внаслідок пожежі у COVID-лікарні в місті Насирія на півдні Іраку.

Джерело: CNА та Reuters з посиланням на представників органів охорони здоров'я та поліції

Деталі: Пожежа, ймовірно, була викликана вибухом кисневого балона в лікарні, призначеній для пацієнтів з COVID-19.

Прем'єр-міністр Мустафа аль-Кадімі провів термінові зустрічі з високопоставленими міністрами і наказав заарештувати керівників охорони здоров'я та цивільного захисту в Насирії.

Директора лікарні відсторонили від посади і арештували.

Нагадаємо: У квітні щонайменше 23 людини загинули і 44 отримали поранення в результаті пожежі в COVID-лікарні Ібн аль-Хатиб у Багдаді. Там також вибухнув кисневий балон.

"Українська правда" в Threads

Теми: Іракпожежа
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