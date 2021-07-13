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Более 40 человек погибли в пожаре в больнице в Ираке — вероятно взорвался кислородный баллон

Вторник, 13 июля 2021, 03:02
Более 40 человек погибли в пожаре в больнице в Ираке — вероятно взорвался кислородный баллон

По меньшей мере 52 человека погибли, еще 22 пострадали в результате пожара в COVID-больнице в городе Насирия на юге Ирака.

Источник: CNА и Reuters со ссылкой на представителей органов здравоохранения и полиции

Детали: Пожар, вероятно, был вызван взрывом кислородного баллона в больнице, предназначенной для пациентов с COVID-19.

Премьер-министр Мустафа аль-Кадиме провел срочные встречи с высокопоставленными министрами и приказал арестовать руководителей здравоохранения и гражданской обороны в Насирии.

Директора больницы отстранили от должности и арестовали.

Напомним: В апреле меньшей мере 23 человека погибли и 44 получили ранения в результате пожара в COVID-больнице Ибн аль-Хатиб в Багдаде. Там также взорвался кислородный баллон.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Иракпожар
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