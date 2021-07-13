Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За рік кількість нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви зросла в 22 рази

Вівторок, 13 липня 2021, 05:24

За рік у 22 рази зросла кількість мігрантів, що незаконно перетинають кордон Литви з Білорусі.

Джерело: очільниця МВС Литви Агне Білотайте, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Останнім часом критично зросла кількість нелегальних перетинів кордону з боку Білорусі, сягнувши 1660 випадків. Це в 22 рази більше, ніж у 2020 році, і у 45 разів більше у порівнянні з 2019-м.

Лише протягом одного дня у липні кількість нелегальних мігрантів перевищила сумарні показники відразу двох попередніх років".

Деталі: Зокрема, у 2019 році кордон намагалися перетнути 37 нелегалів, торік - 74, всі – громадяни Росії та Білорусі.  Цьогоріч половина всіх нелегальних мігрантів припадає на громадян Іраку, решта прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї, Ірану, Сирії тощо.

Агне Білотайте уточнила, що "Литва та все демократичне суспільство стикаються з гібридною атакою", де "нелегальна міграція використовується як зброя". За її словами, це "помста за те, що Литва надає безпечний притулок громадянам Білорусі".

Передісторія:

Теми: ЛитваБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 13 липня: відставка Авакова, провалена легалізація медичного канабісу

Суд наклав арешт на будівлю "Квіти України", там чергуватиме поліція

Зеленський представив Монастирського як майбутнього міністра МВС

Тимошенко: "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова

Верховна Рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні

фотоАВАКОВ ПОДАВ У ВІДСТАВКУ

Усі новини...
Литва
Єврокомісія надасть Литві 10 млн євро у зв’язку з напливом мігрантів через Білорусь
Литва додатково посилить армією кордон з Білоруссю через ситуацію з мігрантами
Президент Литви: Не дозволимо Білорусі використовувати мігрантів як політичну зброю
Останні новини
21:50
Путін і Лукашенко домовились про ціну на газ та кредити Мінську
21:33
"Голос" підтримає відставку Авакова, "ЄС" - ще думає
21:19
Новини 13 липня: відставка Авакова, провалена легалізація медичного канабісу
20:56
Офіційний курс: гривня знову послабилась
20:39
Суд наклав арешт на будівлю "Квіти України", там чергуватиме поліція
20:11
РФ відмовилась виконувати рішення ЄСПЛ щодо одностатевих шлюбів
19:52
НБУ зобов'язав фінкомпанії та ломбарди вказувати реальні процентні ставки за кредитами
19:38
Зеленський представив Монастирського як майбутнього міністра МВС
19:30
Тимошенко: "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова
19:03
В Італії водій врятував 25 дітей із автобуса, який несподівано охопила пожежа
Усі новини...