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За рік кількість нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви зросла в 22 рази

Вівторок, 13 липня 2021, 05:24
За рік кількість нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви зросла в 22 рази

За рік у 22 рази зросла кількість мігрантів, що незаконно перетинають кордон Литви з Білорусі.

Джерело: очільниця МВС Литви Агне Білотайте, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Останнім часом критично зросла кількість нелегальних перетинів кордону з боку Білорусі, сягнувши 1660 випадків. Це в 22 рази більше, ніж у 2020 році, і у 45 разів більше у порівнянні з 2019-м.

Лише протягом одного дня у липні кількість нелегальних мігрантів перевищила сумарні показники відразу двох попередніх років".

Деталі: Зокрема, у 2019 році кордон намагалися перетнути 37 нелегалів, торік - 74, всі – громадяни Росії та Білорусі.  Цьогоріч половина всіх нелегальних мігрантів припадає на громадян Іраку, решта прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї, Ірану, Сирії тощо.

Агне Білотайте уточнила, що "Литва та все демократичне суспільство стикаються з гібридною атакою", де "нелегальна міграція використовується як зброя". За її словами, це "помста за те, що Литва надає безпечний притулок громадянам Білорусі".

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛитваБілорусь
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