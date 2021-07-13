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За год количество нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву выросло в 22 раза

Вторник, 13 июля 2021, 05:24

За год в 22 раза возросло количество мигрантов, незаконно пересекающих границу Литвы из Беларуси.

Источник: руководительница МВД Литвы Агне Билотайте, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "В последнее время критически возросло количество нелегальных пересечений границы со стороны Беларуси, достигнув 1660 случаев. Это в 22 раза больше, чем в 2020 году, и в 45 раз больше по сравнению с 2019-м.

Только за один день в июле количество нелегальных мигрантов превысило суммарные показатели сразу двух предыдущих лет".

Детали: В частности, в 2019 году границу пытались пересечь 37 нелегалов, в прошлом году - 74, все - граждане России и Беларуси. В этом году половина всех нелегальных мигрантов приходится на граждан Ирака, остальные прибыли из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и других стран.

Агне Билотайте уточнила, что "Литва и все демократическое общество сталкиваются с гибридной атакой", где "нелегальная миграция используется как оружие". По ее словам, это "месть за то, что Литва предоставляет безопасное убежище гражданам Беларуси".

Предыстория:

  • 2 июля Литва в связи с ситуацией с мигрантами объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.
  • Европейское агентство Frontex уже направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью. Небольшую миссию пограничников отправила также Эстония.

  • Из-за нелегалов из Беларуси Литва потратит 42 миллиона евро на укрепление границы.

Темы: ЛитваБеларусь
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