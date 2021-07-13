Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За год количество нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву выросло в 22 раза

Вторник, 13 июля 2021, 05:24
За год количество нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву выросло в 22 раза

За год в 22 раза возросло количество мигрантов, незаконно пересекающих границу Литвы из Беларуси.

Источник: руководительница МВД Литвы Агне Билотайте, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "В последнее время критически возросло количество нелегальных пересечений границы со стороны Беларуси, достигнув 1660 случаев. Это в 22 раза больше, чем в 2020 году, и в 45 раз больше по сравнению с 2019-м.

Только за один день в июле количество нелегальных мигрантов превысило суммарные показатели сразу двух предыдущих лет".

Детали: В частности, в 2019 году границу пытались пересечь 37 нелегалов, в прошлом году - 74, все - граждане России и Беларуси. В этом году половина всех нелегальных мигрантов приходится на граждан Ирака, остальные прибыли из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и других стран.

Агне Билотайте уточнила, что "Литва и все демократическое общество сталкиваются с гибридной атакой", где "нелегальная миграция используется как оружие". По ее словам, это "месть за то, что Литва предоставляет безопасное убежище гражданам Беларуси".

Предыстория:

  • 2 июля Литва в связи с ситуацией с мигрантами объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.
  • Европейское агентство Frontex уже направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью. Небольшую миссию пограничников отправила также Эстония.

  • Из-за нелегалов из Беларуси Литва потратит 42 миллиона евро на укрепление границы.

Темы: ЛитваБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Литва
Премьер Польши срочно встретился с президентом Литвы: говорили о "Вагнере" и других провокациях
Министр обороны Литвы: Не собираемся вздрагивать из-за "Вагнера" в Беларуси
Литва выразила официальный протест Беларуси из-за запуска второго блока АЭС
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: