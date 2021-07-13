Індонезія стала лідером у світі за поширеністю COVID-19
Вівторок, 13 липня 2021, 06:11
За добу 11 липня у світі виявили 390 026 нових випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індонезії – 40 427 випадків, в Британії – 34 471, в Індії – 30 827.
Крім того, в Росії – 25 140 заражень, в Ірані – 20 829.
Україна з 174 хворими знаходиться на 84 місці у світі між Мальтою та Норвегією, а в Європі – на 18 місці.
За добу 6 387 людей у світі померли. За цим показником Україна на 58 місці у світі і на 8 – серед європейських країн.
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Нагадаємо: 11 липня в Україні зафіксували 174 випадки COVID-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 266 осіб, померли 7 хворих, одужали 236 осіб.
Українська правда