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Индонезия стала лидером в мире по распространенности COVID-19

Вторник, 13 июля 2021, 06:11

За сутки 11 июля в мире обнаружили 390 026 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индонезии - 40 427 случаев, в Великобритании - 34 471, в Индии - 30 827.

Кроме того, в России - 25 140 заражений, в Иране - 20 829.

 

Украина с 174 больными находится на 84 месте в мире между Мальтой и Норвегией, а в Европе - на 18 месте.

За сутки 6387 человек в мире умерли. По этому показателю Украина на 58 месте в мире и на 8 - среди европейских стран.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 11 июля в Украине зафиксировали 174 случая COVID-19, госпитализировали с Коронавирусная болезнью или подозрением на нее 266 человек, умерли 7 больных, выздоровели 236 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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