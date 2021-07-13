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Обвал біля Маямі: кількість загиблих зросла до 94

Вівторок, 13 липня 2021, 07:10

Кількість  загиблих в результаті обвалу кондомініуму Champlain Towers South  в Серфсайді біля Маямі (США) зросла до 94.

Джерело: AP з посиланням на мера округу Маямі-Дейд Даніеллу Лівайн Каву

Деталі: Зазначається, що 22 людини залишаються зниклими безвісти.

Кава сказала, що 83 людини опізнали, але "процес опізнання з часом ускладнився".

Передісторія:

  • 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
  • Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
  • Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.

Теми: США


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