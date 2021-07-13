Обвал біля Маямі: кількість загиблих зросла до 94
Вівторок, 13 липня 2021, 07:10
Кількість загиблих в результаті обвалу кондомініуму Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (США) зросла до 94.
Джерело: AP з посиланням на мера округу Маямі-Дейд Даніеллу Лівайн Каву
Деталі: Зазначається, що 22 людини залишаються зниклими безвісти.
Кава сказала, що 83 людини опізнали, але "процес опізнання з часом ускладнився".
Передісторія:
- 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
- Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
- Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.