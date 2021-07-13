Обвал біля Маямі: кількість загиблих зросла до 94

Кількість загиблих в результаті обвалу кондомініуму Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (США) зросла до 94.

Джерело: AP з посиланням на мера округу Маямі-Дейд Даніеллу Лівайн Каву

Деталі: Зазначається, що 22 людини залишаються зниклими безвісти.

Кава сказала, що 83 людини опізнали, але "процес опізнання з часом ускладнився".

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