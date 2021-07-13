Обвал у Майами: число погибших возросло до 94
Вторник, 13 июля 2021, 07:10
Количество погибших в результате обвала кондоминиума Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (США) возросло до 94.
Источник: AP со ссылкой на мэра округа Майами-Дейд Даниэллу Ливайн Каву
Детали: Отмечается, что 22 человека остаются пропавшими без вести.
Кава сказала, что 83 человека опознали, но "процесс опознания со временем усложнился".
Предыстория:
- 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
- Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
- Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.