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Обвал у Майами: число погибших возросло до 94

Вторник, 13 июля 2021, 07:10
Обвал у Майами: число погибших возросло до 94

Количество погибших в результате обвала кондоминиума Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (США) возросло до 94.

Источник: AP со ссылкой на мэра округа Майами-Дейд Даниэллу Ливайн Каву

Детали: Отмечается, что 22 человека остаются пропавшими без вести.

Кава сказала, что 83 человека опознали, но "процесс опознания со временем усложнился".

Предыстория:

  • 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
  • Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
  • Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.

Темы: США
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