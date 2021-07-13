Обвал у Майами: число погибших возросло до 94

Количество погибших в результате обвала кондоминиума Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (США) возросло до 94.

Источник: AP со ссылкой на мэра округа Майами-Дейд Даниэллу Ливайн Каву

Детали: Отмечается, что 22 человека остаются пропавшими без вести.

Кава сказала, что 83 человека опознали, но "процесс опознания со временем усложнился".

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