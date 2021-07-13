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Кораблі США після Sea Breeze лишились в Чорному морі для участі в болгарських навчаннях

Вівторок, 13 липня 2021, 09:36
Фото з Twitter ЄП

Після завершення міжнародних навчань у Чорному морі Sea Breeze 2021, які проходили під спільним проводом США й України, американські кораблі долучилися до військових навчаннях, організованих Болгарією.

Про це повідомив у понеділок під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства Джон Кірбі, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Наш перехід до наступних навчань (після Sea Breeze – ред.) демонструє нашу незмінну підтримку всіх чорноморських союзників і партнерів, а також нашу відданість створенню спільноти, відданої зміцненню стабільності й безпеки в регіоні", – заявив у цьому зв’язку представник Пентагону.

Він повідомив, що бойові одиниці Шостого флоту США, які перебувають зараз у Чорному морі, зокрема есмінець USS Ross та інші сили, після участі в Sea Breeze приєдналися до навчань Breeze, а також Thracian Star – 21 під керівництвом Болгарії.

Вони спрямовані, зокрема, на посилення взаємодії з балканськими країнами, а також підтримку регіональної безпеки як у мирний час, так і в непередбачуваних обставинах та в умовах кризи.

Крім кораблів США, у маневрах братимуть участь винищувачі F-16 з авіабази Авіано в Італії, уточнили в Пентагоні.

Як повідомлялося, наприкінці червня в Чорному морі стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. Вони стали наймасштабнішими за понад 20 років. У них були задіяні 32 бойові кораблі, 40 літаків і п’ять тисяч особового складу з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу. Від України в навчаннях брали участь понад 20 кораблів і катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння і військової техніки.

Теми: СШАЧорне море


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