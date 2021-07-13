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Корабли США после Sea Breeze остались в Черном море для участия в болгарских учениях

Вторник, 13 июля 2021, 09:36
Фото с Twitter ЕП

После завершения международных учений в Черном море Sea Breeze 2021, которые проходили под общим руководством США и Украины, американские корабли присоединились к военных учениях, организованных Болгарией.

Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Пентагоне представитель оборонного ведомства Джон Кирби, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Наш переход к следующим учениям (после Sea Breeze – ред.) демонстрирует нашу неизменную поддержку всех черноморских союзников и партнеров, а также нашу приверженность созданию сообщества, преданного укреплению стабильности и безопасности в регионе", - заявил в этой связи представитель Пентагона.

Он сообщил, что боевые единицы Шестого флота США, которые находятся сейчас в Черном море, в частности эсминец USS Ross и другие силы, участвовавший в Sea Breeze присоединились к учениям Breeze, а также Thracian Star – 21 под руководством Болгарии.

Они направлены, в частности, усиление взаимодействия с балканскими странами, а также поддержку региональной безопасности как в мирное время, так и в непредсказуемых обстоятельствах и в условиях кризиса.

Кроме кораблей США, в маневрах примут участие истребители F-16 с авиабазы ​​Авиано в Италии, уточнили в Пентагоне.

Как сообщалось, в конце июня в Черном море стартовали международные военные учения Sea Breeze-2021. Они стали самыми масштабными за 20 лет. В них были задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч личного состава из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. От Украины в учениях принимали участие более 20 кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.

Темы: СШАЧерное море
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