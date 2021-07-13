Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Корабли США после Sea Breeze остались в Черном море для участия в болгарских учениях

Вторник, 13 июля 2021, 09:36
Корабли США после Sea Breeze остались в Черном море для участия в болгарских учениях
Фото с Twitter ЕП

После завершения международных учений в Черном море Sea Breeze 2021, которые проходили под общим руководством США и Украины, американские корабли присоединились к военных учениях, организованных Болгарией.

Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Пентагоне представитель оборонного ведомства Джон Кирби, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Наш переход к следующим учениям (после Sea Breeze – ред.) демонстрирует нашу неизменную поддержку всех черноморских союзников и партнеров, а также нашу приверженность созданию сообщества, преданного укреплению стабильности и безопасности в регионе", - заявил в этой связи представитель Пентагона.

Он сообщил, что боевые единицы Шестого флота США, которые находятся сейчас в Черном море, в частности эсминец USS Ross и другие силы, участвовавший в Sea Breeze присоединились к учениям Breeze, а также Thracian Star – 21 под руководством Болгарии.

Они направлены, в частности, усиление взаимодействия с балканскими странами, а также поддержку региональной безопасности как в мирное время, так и в непредсказуемых обстоятельствах и в условиях кризиса.

Кроме кораблей США, в маневрах примут участие истребители F-16 с авиабазы ​​Авиано в Италии, уточнили в Пентагоне.

Как сообщалось, в конце июня в Черном море стартовали международные военные учения Sea Breeze-2021. Они стали самыми масштабными за 20 лет. В них были задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч личного состава из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. От Украины в учениях принимали участие более 20 кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: