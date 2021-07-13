Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ОПЗЖ не братиме участь у "позачергових шоу" Ради – Рабінович

Вівторок, 13 липня 2021, 10:51

Фракція партії "Опозиційна платформа – За життя" не збирається брати участь у позачергових засіданнях Верховної Ради цього тижня. 

Джерело: співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович із трибуни парламенту

Деталі: На думку Рабіновича, влада зараз погана і є лише два варіанти: або "Рада разом спробує врятувати країну", або – скласти мандати. 

"У мене питання до монобільшості: як ви самі вважаєте: все, що ви накоїли, пішло на користь народу? Так, на жаль, вам вдалося зробити землю товаром – сподіваюся, що продати до кінця ви її не встигнете. Так, ви повернули гральний бізнес. Зараз збираєтесь легалізувати марихуану. Скажіть, а, крім як пограти в казино і накуритися, інші досягнення у вашої влади є чи ні?", – заявив "опозиціонер". 

За твердженням Рабіновича, на українців чекає "нескінченне зростання тарифів, катастрова в медицині, в освіті, в інших сферах".

Пряма мова: "Закриваючи телеканали, переслідуючи лідерів опозиції, посадивши під домашній арешт Віктора Медведчука, ви хочете лише одного: заткнути нам рот. Це у вас не вийде!. 

А всі так звані "нагальні питання", якими  ви забили останній тиждень роботи Верховної Ради, – це нуль. Де питання миру, яке вимагає негайного вирішення і за яке голосували, в тому числі, ваші виборці? У вашому порядку денному йому місця зовсім не знайшлося! 

Ми, "Опозиційна платформа – За життя", не будемо брати участь у ваших позачергових шоу з різними фішечками. Фракція ОПЗЖ не братиме участь у позачергових засіданнях доти, доки ви, монобільшість, не повернетеся до питання миру і не припините репресії проти лідерів нашої партії". 

Олена Рощенко, УП
Теми: ОПЗЖВерховна РадаРабіновичМедведчук


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: Сайти російських хакерів REvil раптово стали недоступні

Зеленський та Сі Цзіньпін домовилися укласти угоду про безвіз

відеоГол Ярмоленка увійшов до найкращих на Євро-2020

Новини 13 липня: відставка Авакова, провалена легалізація медичного канабісу

Суд наклав арешт на будівлю "Квіти України", там чергуватиме поліція

Зеленський представив Монастирського як майбутнього міністра МВС

Усі новини...
ОПЗЖ
Пристосуванець: Як Медведчук шукав національну ідею, але знайшов балалайку і газову трубу
ОПЗЖ відновила пам'ятник дружби народів України і Росії, але його тут же знесли
Рівняння на Кремль. Що відбувається із проросійськими партіями після санкцій 
Останні новини
03:46
Понад 100 людей були затримані або зникли після масштабних демонстрацій на Кубі
02:40
У Канаді виявили 160 безіменних могил біля школи-інтернату
01:45
ЗМІ: Сайти російських хакерів REvil раптово стали недоступні
00:56
Путін стверджує, що Росія хоче “дружніх” відносин з Україною
00:20
У Харкові збираються приймати Суперкубок УЄФА
23:50
Українка Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги
23:21
Італія після років вагань заборонила захід круїзних лайнерів до Венеції
22:55
Зеленський та Сі Цзіньпін домовилися укласти угоду про безвіз
22:39
У Нідерландах кількість нових випадків коронавірусу зросла у 5 разів за тиждень
22:22
відеоГол Ярмоленка увійшов до найкращих на Євро-2020
Усі новини...