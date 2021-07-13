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ОПЗЖ не будет участвовать во "внеочередных шоу" Рады – Рабинович

Вторник, 13 июля 2021, 10:51
ОПЗЖ не будет участвовать во внеочередных шоу Рады – Рабинович

Фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" не собирается участвовать во внеочередных заседаниях Верховной Рады на этой неделе.

Источник: сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович с трибуны парламента

Детали: По мнению Рабиновича, власти сейчас плохие и есть только два варианта: либо "Рада вместе попробует спасти страну", либо – сложить мандаты.

"У меня вопрос к монобольшинству: как вы сами считаете: все, что вы натворили, пошло на пользу народу? Да, к сожалению, вам удалось сделать землю товаром – надеюсь, что продать до конца вы ее не успеете. Да, вы вернули игорный бизнес. Сейчас собираетесь легализовать марихуану. Скажите, а кроме как поиграть в казино и накуриться, другие достижения у вашей власти есть или нет?", – заявил "оппозиционер".

По утверждению Рабиновича, украинцев ожидает "бесконечный рост тарифов, катастрова в медицине, в образовании, в других сферах".

Прямая речь: "Закрывая телеканалы, преследуя лидеров оппозиции, посадив под домашний арест Виктора Медведчука, вы хотите только одного: заткнуть нам рот. Это у вас не получится!.

А все так называемые "актуальные вопросы", которыми вы забили последнюю неделю работы Верховной Рады, – это ноль. Где вопрос мира, который требует немедленного решения и за который голосовали, в том числе, ваши избиратели? В вашей повестке дня ему места совсем не нашлось!

Мы, "Оппозиционная платформа – За жизнь", не будем принимать участие в ваших внеочередных шоу с различными фишечками. Фракция ОПЗЖ не будет участвовать во внеочередных заседаниях до тех пор, пока вы, монобольшинство, не вернетесь к вопросу мира и не прекратите репрессии против лидеров нашей партии".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОПЗЖВерховная РадаРабиновичМедведчук
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