Рада ухвалила законопроєкт про перезапуск ВККС, ветований Зеленським

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів і який раніше ветував президент.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: За ветований Володимиром Зеленським законопроєкт №3711-д проголосували 305 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи ВККС у цілому з пропозиціями президента.

Міністр юстиції Денис Малюська, виступаючи з трибуни, запевнив: "Президент повністю підтримує ідею реформування та запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів, однак у зв’язку з окремими технічними недоліками та потребою коригування у тексті, який був прийнятий Верховною Радою, застосовано право вето".

Зокрема, йдеться про "технічну помилку, яка внесла плутанину в процедуру голосування конкурсною комісією щодо того, коли вважається рішення прийнятим", коли є більшість членів комісії.

Також ідеться про норму, що ВККС вважається повноважною, якщо в її складі обрано щонайменше 6 суддів або колишніх суддів ,про виключення положень про залучення експертів для надання допомоги членам конкурсної комісії, а також вказівку, що функції голови Вищої ради правосуддя може виконувати не лише голова, а й особа, яка виконує його функції.

Малюська додав, що пропозиції президента підтримав профільний комітет.

Міністр також наголосив, що "пропозиції президента носять технічний характер і не торкаються концептуально" тексту закону.

Голова комітету з питань правової політики Андрій Костін ("Слуга народу") уточнив, що президент просив визначити, що рішення приймається 4 голосами з 6-ти, якщо за рішення підтримали щонайменше 2 представники міжнародних організацій.

Також Зеленський пропонував: якщо буде обраний склад ВККС не в повному обсязі – мінімально 11 членів, то в цьому складі має бути 6 суддів, щоб дотримати рекомендацій Венеційської комісії.

Отже, Верховна Рада підтримала президентські рекомендації до законопроєкту №3711-д та залишила вирішальний голос у відборі ВККС за міжнародними експертами.

Передісторія:

29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

8 липня президент Володимир Зеленський наклав вето на підтриманий парламентом законопроект №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

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