Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада ухвалила законопроєкт про перезапуск ВККС, ветований Зеленським

Вівторок, 13 липня 2021, 11:15

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів і який раніше ветував президент. 

Джерело: засідання парламенту 

Деталі: За ветований Володимиром Зеленським законопроєкт №3711-д проголосували 305 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи ВККС у цілому з пропозиціями президента.

Міністр юстиції Денис Малюська, виступаючи з трибуни, запевнив: "Президент повністю підтримує ідею реформування та запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів, однак у зв’язку з окремими технічними недоліками та потребою коригування у тексті, який був прийнятий Верховною Радою, застосовано право вето".

Зокрема, йдеться про "технічну помилку, яка внесла плутанину в процедуру голосування конкурсною комісією щодо того, коли вважається рішення прийнятим", коли є більшість членів комісії.

Також ідеться про норму, що ВККС вважається повноважною, якщо в її складі обрано щонайменше 6 суддів або колишніх суддів ,про виключення положень про залучення експертів для надання допомоги членам конкурсної комісії, а також вказівку, що функції голови Вищої ради правосуддя може виконувати не лише голова, а й особа, яка виконує його функції. 

Малюська додав, що пропозиції президента підтримав профільний комітет. 

Міністр також наголосив, що "пропозиції президента носять технічний характер і не торкаються концептуально" тексту закону.

Голова комітету з питань правової політики Андрій Костін ("Слуга народу") уточнив, що президент просив визначити, що рішення приймається 4 голосами з 6-ти, якщо за рішення підтримали щонайменше 2 представники міжнародних організацій.  

Також Зеленський пропонував: якщо буде обраний склад ВККС не в повному обсязі – мінімально 11 членів, то в цьому складі має бути  6 суддів, щоб дотримати рекомендацій Венеційської комісії.

Отже, Верховна Рада підтримала президентські рекомендації до законопроєкту №3711-д та залишила вирішальний голос у відборі ВККС за міжнародними експертами.

Передісторія: 

  • 29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.
  • 8 липня президент Володимир Зеленський наклав вето на підтриманий парламентом законопроект №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Читайте також: Вища кваліфікаційна комісія суддів: фільтр судової влади, який потребує заміни

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Верховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський та Сі Цзіньпін домовилися укласти угоду про безвіз

відеоГол Ярмоленка увійшов до найкращих на Євро-2020

Новини 13 липня: відставка Авакова, провалена легалізація медичного канабісу

Суд наклав арешт на будівлю "Квіти України", там чергуватиме поліція

Зеленський представив Монастирського як майбутнього міністра МВС

Тимошенко: "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова

Усі новини...
Верховна Рада
Група нардепів таємно відвідує офіс бізнесмена Павлюка – Bihus
ОПЗЖ не братиме участь у "позачергових шоу" Ради – Рабінович
ЄС закликав Раду підтримати законопроєкт щодо змін в роботі Антимонопольного комітету
Останні новини
00:56
Путін стверджує, що Росія хоче “дружніх” відносин з Україною
00:20
У Харкові збираються приймати Суперкубок УЄФА
23:50
Українка Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги
23:21
Італія після років вагань заборонила захід круїзних лайнерів до Венеції
22:55
Зеленський та Сі Цзіньпін домовилися укласти угоду про безвіз
22:39
У Нідерландах кількість нових випадків коронавірусу зросла у 5 разів за тиждень
22:22
відеоГол Ярмоленка увійшов до найкращих на Євро-2020
22:04
Новини економіки: новий член правління НБУ, "чорний список" на ринку електроенергії
21:50
Путін і Лукашенко домовились про ціну на газ та кредити Мінську
21:33
"Голос" підтримає відставку Авакова, "ЄС" - ще думає
Усі новини...