Група нардепів таємно відвідує офіс бізнесмена Павлюка – Bihus.Info

Група нардепів продовжує таємно відвідувати офіс бізнесмена Іллі Павлюка, а після цих візитів голосує у Верховній Раді за вигідні для бізнесу олігарха Ріната Ахметова законопроєкти.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Журналісти спостерігали за офісом Павлюка два місяці і зафіксували десятки візитів народних депутатів.

Повідомляється, що одним з "рекордсменів" за кількістю візитів є "слуга" Сергій Бунін.

Бунін був одним з авторів правок до законопроєкту земельної реформи, які дозволяють викуп землі та нерухомості для розміщення гірничо-видобувних зон, пов’язаних із виробництвом корисних копалин.

Ці правки можуть бути цікавими для компанії "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова, яка володіє величезними гірничо-збагачувальними комбінатами.

Біля офісу бізнесмена також помічали нардепів Дмитра Соломчука, Олега Марусяка та Богдана Торохтія.

28 квітня журналісти зафіксували візит до офісу Павлюка "слуги" Маргарита Шол.

Журналісти також зафіксували як до офісу Павлюка приходили нардепи Максим Павлюк, Олена Лис та Ігор Васильковський.

21 квітня на виході з офісу зафіксували "слугу" Андрія Холодова. Після візиту Холодов зняв свою кандидатуру на членство у комісії, яка мала обирати керівництво Бюро економічної безпеки.

Пояснювати причину візиту до офісу Павлюка Холодов не захотів.

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