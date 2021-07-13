Группа нардепов тайно посещает офис бизнесмена Павлюка – Bihus.Info

Группа нардепов продолжает тайно посещать офис бизнесмена Ильи Павлюка, а после этих визитов голосует в Верховной Раде за выгодные для бизнеса олигарха Рината Ахметова законопроекты.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Журналисты наблюдали за офисом Павлюка два месяца и зафиксировали десятки визитов народных депутатов.

Сообщается, что одним из "рекордсменов" по количеству визитов является "слуга" Сергей Бунин.

Бунин был одним из авторов поправок к законопроекту о земельной реформе, которые позволили бы выкуп земли и недвижимости для размещения горнодобывающих зон, связанных с производством полезных ископаемых.

Эти поправки могут быть интересными для компании "Метинвест" олигарха Рината Ахметова, которая обладает огромными горно-обогатительными комбинатами.

У офиса бизнесмена также замечали нардепов Дмитрия Соломчука, Олега Марусяка и Богдана Торохтия.

28 апреля журналисты зафиксировали визит в офис Павлюка "слуги" Маргарита Шол.

Журналисты также зафиксировали как в офис Павлюка приходили нардепы Максим Павлюк, Елена Лис и Игорь Васильковский.

21 апреля на выходе из офиса зафиксировали "слугу" Андрея Холодова. После визита Холодов снял свою кандидатуру на членство в комиссии, которая должна была выбирать руководство Бюро экономической безопасности.

Объяснять причину визита в офис Павлюка Холодов не захотел.

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