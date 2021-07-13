Не нацменшини, а спільноти: Заленський анонсував новий закон

В Україні слідом за законом про корінні народи активно готують закон про національні спільноти, які зараз називають національними меншинами.

Джерело: президент Володимир Зеленський у виступі й у розмові з журналістами в рамках першого дня форуму "Україна 30. Гуманітарна політика"

Пряма мова: "Зараз іде активна робота над законом про національні спільноти України. Не меншини, а спільноти! Бо жодна національність в Україні не має почуватися меншиною, менш важливою, менш захищеною чи менш щасливою. Ніхто не може бути в меншості, бо всі ми є громадяни України – рівні, гідні, рідні…

Україна – це наш великий дім: спільний, добрий, теплий, міцний. І це має відчувати кожна спільнота. Бути невід'ємною частиною українського суспільства, не втрачаючи своїх традицій і самобутності".

Деталі: Зеленський пояснив, що йому не подобається словосполучення "національна меншина". "Ще до президентства я розумів, що воно звучить так, що людина відчуває себе нерівним", – сказав він.

За словами Зеленського, багато різних людей долучилися до написання закону про національні спільноти.

"Ми повинні відчувати себе рівними. Багато різних національних спільнот. (...) Законопроєкт про національні спільноти України також буде. Але всі ми є громадянами України", – додав голова держави.

Триває активна робота над законом про національні спільноти України. Не меншини, а спільноти! Бо жодна національність в Україні не має почуватися менш важливою, менш захищеною, менш щасливою. Ніхто не може бути в меншості, адже всі ми – рівні. І всі ми – рідні. pic.twitter.com/Y85WtWJeZa — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2021

Зеленський наголосив, що український народ за Конституцією – це громадяни України всіх національностей.

Президент пояснив різницю між національними спільнотами і корінними народами: у кримських татар чи кримчаків, які є корінними народами в Україні, за межами України немає ніякої держави, де б захищалися їхні мови та традиції.

Натомість "рускіє", румуни, євреї, греки входять у національні меншини в Україні, але традиції цих народів бережуть відповідні держави.

Україна має захищати мову, традиції, релігію і корінних народів, і так званих "національних меншин", тобто інших національних спільнот, наголоив Зеленський.

Тому буде закон не лише про корінні народи, а й про національні спільноти. Він захищатиме права національних спільнот.

Коментуючи інформаційну хвиля з боку Росії щодо закону про корінні народи, Зеленський нагадав, що у Конституції України визначено, що в нас є національні меншини і корінні народи, просто закон про корінні народи має захищати останні не на словах, а на ділі.

Цьому передувало: