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Огнестрельное ранение ребенка: полиция задержала военного

Вторник, 13 июля 2021, 13:01
Огнестрельное ранение ребенка: полиция задержала военного
Фото полиции

Правоохранители задержали 43-летнего военнослужащего из Киева, который может быть причастен к огнестрельному ранению 9-летнего мальчика в Житомирской области.

Источник: полиция Житомирской области

Прямая речь начальника областного управления полиции Юрия Олейника: "Было установлено, что к нанесению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Предварительно, ЧП произошло вследствие неосторожного обращения с оружием".

Детали: Мужчину задержали. Во время обыска в его автомобиле обнаружили и изъяли оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества. 

 

По данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения по указанной статье.

Также начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Сейчас решается вопрос о транспортировке раненого мальчика с помощью авиации МВД из Новоград-Волынского в Национальную детскую специализированную больницу МОЗ Украины.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: полицияЖитомирская областьдети
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