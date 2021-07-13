Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві зафіксували рекордну нічну спеку

Вівторок, 13 липня 2021, 14:05
У Києві зафіксували рекордну нічну спеку

Ніч на 12 липня у Києві виявилася найтеплішою за весь період спостережень за погодою.

Джерело: повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: Повідомляється, що ніч на понеділок у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22°С.

Попереднє рекордне значення +21,4С 1922 року перевищено на 0,6°С.

Загалом з початку року у Києві встановлено 21 температурний рекорд.

Передісторія:

  • Метеорологи вказують, що у найближчі дні в Україні очікується спекотна погода, майже по всій території країни сухо, лише на заході у четвер та п’ятницю дощі з грозами.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Київекологіяпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: