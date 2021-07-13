У Києві зафіксували рекордну нічну спеку

Ніч на 12 липня у Києві виявилася найтеплішою за весь період спостережень за погодою.

Джерело: повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: Повідомляється, що ніч на понеділок у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22°С.

Попереднє рекордне значення +21,4С 1922 року перевищено на 0,6°С.

Загалом з початку року у Києві встановлено 21 температурний рекорд.

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