У Києві зафіксували рекордну нічну спеку
Вівторок, 13 липня 2021, 14:05
Ніч на 12 липня у Києві виявилася найтеплішою за весь період спостережень за погодою.
Джерело: повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
Деталі: Повідомляється, що ніч на понеділок у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22°С.
Попереднє рекордне значення +21,4С 1922 року перевищено на 0,6°С.
Загалом з початку року у Києві встановлено 21 температурний рекорд.
Передісторія:
- Метеорологи вказують, що у найближчі дні в Україні очікується спекотна погода, майже по всій території країни сухо, лише на заході у четвер та п’ятницю дощі з грозами.
Українська правда