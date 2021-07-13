В Киеве зафиксировали рекордную ночную жару
Вторник, 13 июля 2021, 14:05
Ночь на 12 июля в Киеве оказалась самой теплой за весь период наблюдений за погодой.
Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского
Детали: Сообщается, что ночь на понедельник в Киеве оказалась теплой, ведь температура не опустилась ниже +22°С.
Предыдущее рекордное значение +21,4°С 1922 года превышен на 0,6°С.
Всего с начала года в Киеве установлено 21 температурный рекорд.
Предыстория:
- Метеорологи отмечают, что в ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, почти по всей территории страны сухо, лишь на западе в четверг и пятницу дожди с грозами.
Украинская правда