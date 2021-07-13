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Зеленський: Питання мови – еволюційне, а квотування було революційним

Вівторок, 13 липня 2021, 15:06
EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання мови краще не порушувати в Україні, а замість мовних квот на телебаченні могла б діяти система заохочення до створення україномовного контенту. 

Джерело: Зеленський у розмові з журналістами в рамках форуму "Україна 30. Гуманітарна політика"

Пряма мова: "Я знаю, що телевізійники незадоволені щодо розподілення квот на тих чи інших каналах. Питання мови – воно еволюційне, а квотування було в Україні революційним. Складно.

Я сам тоді не зовсім підтримував такий підхід .Я вважав, що це питання не на часі, і казав, що якщо ми хочемо розвивати якісний україномовний телеконтент, ми повинні вкладати в це гроші. Дуже складно конкурувати, якщо ринок російськомовного контенту більше, тож люди, які знімають контент російською мовою, можуть витратити більше грошей – і конкурувати україномовному контенту складно.

Тому треба не щось там забороняти, я так вважав, а треба просто україномовний контент... давайте зробимо проєкт на 5 років і не будемо брати податків". 

Деталі: Зеленський вважає, що для багатьох телеканалів звільнення від податків було б хорошим стимулом створювати україномовний контент, а за програми іншими мовами вони б мали платити всі податки. 

Зеленський вважає, що питання мови – сенситивне й політичне, а ідеального закону на такі теми немає.

На думку президента, найсправедливіше – не порушувати мовне питання, бо все необхідне є в законодавстві. Єдина державна українська мова закріплена у Конституції.

Водночас, Зеленський наголошує, що закон повинен бути "чистим і розумним", абсолютно зрозумілим, щоб не було маніпуляцій і напруження через російську мову. 

Президент додав, що Росія намагається на темі мови проводити "розкол" України, просуває пропаганду про "громадянську війну". 

Олена Рощенко, УП
Теми: Зеленськиймователебачення


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