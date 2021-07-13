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Зеленский: Вопрос языка – эволюционный, а квотирование было революционным

Вторник, 13 июля 2021, 15:06
Зеленский: Вопрос языка – эволюционный, а квотирование было революционным
EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос языка лучше не поднимать в Украине, а вместо языковых квот на телевидении могла бы действовать система поощрения создания украиноязычного контента.

Источник: Зеленский в разговоре с журналистами в рамках форума "Украина 30. Гуманитарная политика"

Прямая речь: "Я знаю, что телевизионщики недовольны распределением квот на тех или иных каналах. Вопрос языка – он эволюционный, а квотирование было в Украине революционным. Сложно.

Я сам тогда не совсем поддерживал такой подход .Я считал, что это вопрос не ко времени, и говорил, что если мы хотим развивать качественный украиноязычный телеконтент, мы должны вкладывать в это деньги. Очень сложно конкурировать, если рынок русскоязычного контента больше, поэтому люди, которые снимают контент на русском языке, могут потратить больше денег – и конкурировать украиноязычному контенту сложно. 

Поэтому надо не что-то там запрещать, я так считал, а надо просто украиноязычный контент... давайте сделаем проект на 5 лет и не будем брать налогов".

Детали: Зеленский считает, что для многих телеканалов освобождение от налогов было бы хорошим стимулом создавать украиноязычный контент, а за программы на других языках они должны были бы платить все налоги.

Зеленский считает, что вопрос языка – сенситивный и политический, а идеального закона на такие темы нет.

По мнению президента, самое  справедливое – не поднимать языковой вопрос, потому что все необходимое есть в законодательстве. Единственный государственный украинский язык закреплен в Конституции.

В то же время, Зеленский отмечает, что закон должен быть "чистым и разумным", абсолютно понятным, чтобы не было манипуляций и напряжения из-за русского языка.

Президент добавил, что Россия пытается на теме языка проводить "раскол" Украины, продвигает пропаганду о "гражданской войне".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийязыктелевидение
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