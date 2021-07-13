У Кличка кажуть, що забудовник протиправно зносить фасад "Квітів України". Підуть до суду
Радник київського мера Дмитро Білоцерковець заявляє, що будівельні роботи щодо будівлі "Квітів України" у Києві не можуть розпочатись без погодження Міністерства культури, оскільки ця адреса потрапляє в історичний ареал.
Джерело: повідомлення Білоцерківця у Facebook, повідомлення заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.
Пряма мова: "Забудовник заявляє, що у нього є повідомлення про початок будівельних робіт...
Далі забудовник заявляє, що частиною підготовчих робіт є знесення фасаду будівлі. У проекті підготовчих робіт, наданому власне забудовником, відсутній демонтаж фасаду будівлі. Щодо цього порушення відправлена перевірка Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва".
Деталі: Білоцерківець переконаний, що після перевірки буде складено акт про невідповідність робіт проекту і подано позов до суду з метою скасувати повідомлення про підготовчі роботи.
Згодом заступник Кличка Прокопів заявив, що Департамент культурної спадщини КМДА не надавав забудовнику жодного дозволу на будівельні роботи на об’єкті "Квіти України".
Передісторія:
- У понеділок у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".
- Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що роботи з демонтажу модерністської будівлі "Квіти України" в Києві необхідно зупинити.
- Мер Віталій Кличко досі не відреагував на ситуацію.