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У Кличка кажуть, що забудовник протиправно зносить фасад "Квітів України". Підуть до суду

Вівторок, 13 липня 2021, 15:59

Радник київського мера Дмитро Білоцерковець заявляє, що будівельні роботи щодо будівлі "Квітів України" у Києві не можуть розпочатись без погодження Міністерства культури, оскільки ця адреса потрапляє в історичний ареал.

Джерело: повідомлення Білоцерківця у Facebook, повідомлення заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.

Пряма мова: "Забудовник заявляє, що у нього є повідомлення про початок будівельних робіт...

Далі забудовник заявляє, що частиною підготовчих робіт є знесення фасаду будівлі. У проекті підготовчих робіт, наданому власне забудовником, відсутній демонтаж фасаду будівлі. Щодо цього порушення відправлена ​​перевірка Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва".

Деталі: Білоцерківець переконаний, що після перевірки буде складено акт про невідповідність робіт проекту і подано позов до суду з метою скасувати повідомлення про підготовчі роботи.

Згодом заступник Кличка Прокопів заявив, що Департамент культурної спадщини КМДА не надавав забудовнику жодного дозволу на будівельні роботи на об’єкті "Квіти України".

Передісторія:

  • У понеділок у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".
  • Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що роботи з демонтажу модерністської будівлі "Квіти України" в Києві необхідно зупинити.
  • Мер Віталій Кличко досі не відреагував на ситуацію.

Теми: судКиїв


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