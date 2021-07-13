У Кличка кажуть, що забудовник протиправно зносить фасад "Квітів України". Підуть до суду

Радник київського мера Дмитро Білоцерковець заявляє, що будівельні роботи щодо будівлі "Квітів України" у Києві не можуть розпочатись без погодження Міністерства культури, оскільки ця адреса потрапляє в історичний ареал.

Джерело: повідомлення Білоцерківця у Facebook, повідомлення заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.

Пряма мова: "Забудовник заявляє, що у нього є повідомлення про початок будівельних робіт...

Далі забудовник заявляє, що частиною підготовчих робіт є знесення фасаду будівлі. У проекті підготовчих робіт, наданому власне забудовником, відсутній демонтаж фасаду будівлі. Щодо цього порушення відправлена ​​перевірка Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва".

Деталі: Білоцерківець переконаний, що після перевірки буде складено акт про невідповідність робіт проекту і подано позов до суду з метою скасувати повідомлення про підготовчі роботи.

Згодом заступник Кличка Прокопів заявив, що Департамент культурної спадщини КМДА не надавав забудовнику жодного дозволу на будівельні роботи на об’єкті "Квіти України".

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