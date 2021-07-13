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У Кличко говорят, что застройщик противоправно сносит фасад "Цветов Украины". Пойдут в суд

Вторник, 13 июля 2021, 15:59

Советник Киевского мэра Дмитрий Белоцерковец заявляет, что строительные работы в здании "Цветы Украины" в Киеве не могут начаться без согласования Министерства культуры, поскольку этот адрес попадает в исторический ареал.

Источник: сообщение Белоцерковца в Facebook, сообщение заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива

Прямая речь: "Застройщик заявляет, что у него есть сообщение о начале строительных работ...

Далее застройщик заявляет, что частью подготовительных работ является снос фасада здания. В проекте подготовительных работ, предоставленном собственно застройщиком, отсутствует демонтаж фасада здания. По этому нарушению отправлена ​​проверка в Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева".

Детали: Белоцерковец убежден, что после проверки будет составлен акт о несоответствии работ проекта и подан иск в суд с целью отменить сообщение о подготовительные работы.

Позже заместитель Кличко Прокопов заявил, что Департамент культурного наследия КГГА не предосталял застройщику ни одного разрешения на строительные работы на объекте "Цветы Украины".

Предыстория:

  • В понедельник в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".
  • Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что работы по демонтажу модернистской здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо остановить.
  • Мэр Виталий Кличко до сих пор не отреагировал на ситуацию.

Украинская правда
Темы: судКиев
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