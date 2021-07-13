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У Києві нових хворих на COVID стільки ж скільки й одужань

Вівторок, 13 липня 2021, 16:52
У Києві нових хворих на COVID стільки ж скільки й одужань

За минулу добу у Києві виявили 142 хворих на коронавірус, одна людина померла, а подолали COVID-19 - 130 осіб.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Віталія Кличка

Пряма мова: "142 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла.

Загалом летальних випадків від коронавірусу – 5208. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 215 869".

Деталі: За словами Кличка, за попередню добу захворіли 77 жінок віком від 19 до 84 років, 59 чоловіків віком від 20 до 92 років. А також 4 дівчинки від 1 місяця до 13 років та 2 хлопчики – 2 місяці та 10 років.

Міський голова повідомив, що до лікарень столиці госпіталізували 14 хворих на коронавірус, а також 20 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 25, у Солом’янському – 24 та в Дарницькому районі – 23.

Одужали минулої доби у Києві 130 людей.

Загалом коронавірус подолали 206 794 мешканці столиці.

 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: коронавірусКиївCovid-2019
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