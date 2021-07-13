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В Киеве новых больных COVID столько же сколько и выздоровлений

Вторник, 13 июля 2021, 16:52
В Киеве новых больных COVID столько же сколько и выздоровлений

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 142 больных на коронавирус, один человек умер, а преодолели COVID-19 - 130 человек.

Источник: Facebook-страница городского головы Виталия Кличко

Прямая речь: "142 подтвержденных случая заболевания на коронавирус в сутки в столице. Один человек умер.

В общем летальных случаев от коронавируса - 5 208. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 215 869".

Детали: По словам Кличко, за предыдущие сутки заболели 77 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 59 мужчин в возрасте от 20 до 92 лет. А также 4 девочки от 1 месяца до 13 лет и 2 мальчика - 2 месяца и 10 лет.

Мэр сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 14 больных на коронавирус, а также 20 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 25, в Соломенском - 24 и в Дарницком районе - 23.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 130 человек. В общем коронавирус преодолели 206 794 жители столицы.

 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиевCovid-2019
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