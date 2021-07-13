Бойовики на Донбасі обстріляли мирне село поблизу лінії розмежування

Збройні формування Російської Федерації обстріляли мирний населений пункт Тарамчук поблизу лінії розмежування.

Джерело: повідомлення Української сторони СЦКК

Дослівно: "13 липня 2021 року у проміжок часу з 07:40 до 08:25 найманці зі сторони окупованого населеного пункту Сигнальне здійснили прицільний обстріл населеного пункту Тарамчук Донецької області, застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм.

Всього окупантами було випущено понад 30 снарядів, внаслідок чого пошкоджено цивільні будинки та трансформаторна підстанція, що призвело до знеструмлення вулиць Яблуневої та Широкої".

Деталі: Повідомляється, що ніхто з цивільних мешканців не постраждав. Українська сторона СЦКК заявляє, що окупанти свідомо вдаються до провокативних обстрілів, збільшуючи кількість порушень із застосуванням забороненого озброєння.