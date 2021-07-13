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Боевики в Донбассе обстреляли мирное село возле линии разграничения

Вторник, 13 июля 2021, 17:41

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли мирный населенный пункт Тарамчук вблизи линии разграничения.

Источник: сообщение украинской стороны СЦКК

Дословно: "13 июля 2021 в промежуток времени с 7:40 до 8:25 наемники со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное осуществили прицельный обстрел населенного пункта Тарамчук Донецкой области, применив артиллерийские системы калибра 122 мм.

Всего оккупантами было выпущено более 30 снарядов, в результате чего повреждены гражданские здания и трансформаторная подстанция, что привело к обесточиванию улиц Яблоневой и Широкой".

Детали: Сообщается, что никто из гражданских жителей не пострадал. Украинская сторона СЦКК заявляет, что оккупанты сознательно прибегают к провокационным обстрелов, увеличивая количество нарушений с применением запрещенного вооружения.

Темы: ДонбассООС
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