АВАКОВ ПОДАВ У ВІДСТАВКУ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільняється з посади.

Джерело: сайт МВС

Пряма мова: "Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ.

Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!"

Джерела УП у "Слузі народу" називають двох кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ: це нардепи монобільшості Олександр Бакумов та голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Раніше також обговорювали можливе призначення главою МВС секретаря РНБО Олексія Данілова, однак ОПУ від цієї ідеї відмовився.

Джерела УП в Кабміні повідомляють, що міністр юстиції Денис Малюська зараз в Офісі президента, де його проситимуть написати заяву на звільнення. Те ж чекає на міністра оборони Андрія Тарана і, ймовірно, міністра культури Олександра Ткаченка.

Зазначається, що після цього президент Володимир Зеленський поїде на засідання фракції, щоб просити нардепів підтримати голосуваннями відставки.

Нагадаємо: Аваков очолює міністерство з 2014 року.