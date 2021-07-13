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АВАКОВ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Вторник, 13 июля 2021, 17:56
АВАКОВ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Министр внутренних дел Арсен Аваков увольняется с должности.

Источник: сайт МВД

Прямая речь: "Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел.

Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!"

Источники УП в "Слуге народа" называют двух кандидатов на должность министра внутренних дел: это нардепы монобольшинства Александр Бакумов и глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Ранее также обсуждали возможное назначение главой МВД секретаря СНБО Алексея Данилова, однако ОПУ от этой идеи отказался.

Источники УП в Кабмине сообщают, что министр юстиции Денис Малюська сейчас в Офисе президента, где его будут просить написать заявление на увольнение. То же ждет министра обороны Андрея Тарана и, вероятно, министра культуры Александра Ткаченко.

Отмечается, что после этого президент Владимир Зеленский поедет на заседание фракции, чтобы просить нардепов поддержать голосованием отставки.

 

Напомним: Аваков возглавляет министерство с 2014 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковувольнениеМВДМонастырский
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