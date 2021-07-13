РФ відмовилась виконувати рішення ЄСПЛ щодо одностатевих партнерств

Віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що​​ ​​Конституційний суд РФ ніколи не погодить рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно можливості реєстрації партнерства трьох одностатевих пар в Росії.

Заяву Косачова, озвучену в ефірі радіо "Спутник", наводить російське державне агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"Будь-які інтерпретації можливі до тих пір, поки вони не втручаються конституційне поле. У нас є нова стаття Конституції, що шлюбом є союзом чоловіка і жінки, і крапка… Жоден Конституційний суд не погодить це рішення ЄСПЛ як обов'язкове для виконання Російською Федерацією", - сказав Косачев.

"Зрозуміло, ми його виконувати не будемо", - додав він.

Крім того, віцеспікер Держдуми, голова делегації РФ в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Пьотр Толстой назвав політизованим рішення ЄСПЛ.

"Рішення ЄСПЛ, яке нібито зобов'язує Росію визнавати одностатеві шлюби, не має нічого спільного з нашою дійсністю і, вже тим більше з російським законодавством…Висмоктані з пальця аргументи і спроби тиску на нашу правову систему не пройдуть", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Виправлено: у початковій новині вказувалося про рішення ЄСПЛ щодо одностатевих шлюбів, а не союзів. Редакція "Європейської правди" перепрошує за помилку.

Слід наголосити, що представники Росії говорять про те, що ЄСПЛ зобов'язує визнавати одностатеві шлюби, що є неправдою. ЄСПЛ дійсно ухвалив рішення на користь одностатевих пар, але йдеться про союзи (партнерства), а не шлюби.

У липні Страсбурзький суд – з мінімальною перевагою в один голос та несподівано для всіх спостерігачів – у справі проти Італії зобов’язав цю країну узаконити союзи одностатевих пар.

У судовому органі Ради Європи, членами якої є і Україна, і Росія, і навіть Азербайджан з Туреччиною, діє прецедентний принцип. Тож якщо це рішення набуде чинності, ЛГБТ-союзи з часом стануть обов’язковими на всій території Ради Європи.

Важливий момент: Страсбург не вимагає від Рима узаконити ЛГБТ-шлюби та пропонує знайти іншу форму, яка не містить слова "шлюб". Але право на союз має бути у всіх пар, включно з одностатевими. Рішення не є остаточним, в італійського уряду ще є право його оскаржити.

Детальніше про рішення ЄСПЛ читайте у статті - ЛГБТ святкують перемогу в Страсбурзі: рішення, що змінює Європу та Україну