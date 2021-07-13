Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ відмовилась виконувати рішення ЄСПЛ щодо одностатевих партнерств

Вівторок, 13 липня 2021, 20:11

Віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що​​ ​​Конституційний суд РФ ніколи не погодить рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно можливості реєстрації партнерства трьох одностатевих пар в Росії.

Заяву Косачова, озвучену в ефірі радіо "Спутник", наводить російське державне агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"Будь-які інтерпретації можливі до тих пір, поки вони не втручаються конституційне поле. У нас є нова стаття Конституції, що шлюбом є союзом чоловіка і жінки, і крапка… Жоден Конституційний суд не погодить це рішення ЄСПЛ як обов'язкове для виконання Російською Федерацією", - сказав Косачев.

"Зрозуміло, ми його виконувати не будемо", - додав він.

Крім того, віцеспікер Держдуми, голова делегації РФ в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Пьотр Толстой назвав політизованим рішення ЄСПЛ.

"Рішення ЄСПЛ, яке нібито зобов'язує Росію визнавати одностатеві шлюби, не має нічого спільного з нашою дійсністю і, вже тим більше з російським законодавством…Висмоктані з пальця аргументи і спроби тиску на нашу правову систему не пройдуть", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Виправлено: у початковій новині вказувалося про рішення ЄСПЛ щодо одностатевих шлюбів, а не союзів. Редакція "Європейської правди" перепрошує за помилку.

Слід наголосити, що представники Росії говорять про те, що ЄСПЛ зобов'язує визнавати одностатеві шлюби, що є неправдою. ЄСПЛ дійсно ухвалив рішення на користь одностатевих пар, але йдеться про союзи (партнерства), а не шлюби.

У липні Страсбурзький суд – з мінімальною перевагою в один голос та несподівано для всіх спостерігачів – у справі проти Італії зобов’язав цю країну узаконити союзи одностатевих пар.

У судовому органі Ради Європи, членами якої є і Україна, і Росія, і навіть Азербайджан з Туреччиною, діє прецедентний принцип. Тож якщо це рішення набуде чинності, ЛГБТ-союзи з часом стануть обов’язковими на всій території Ради Європи.

Важливий момент: Страсбург не вимагає від Рима узаконити ЛГБТ-шлюби та пропонує знайти іншу форму, яка не містить слова "шлюб". Але право на союз має бути у всіх пар, включно з одностатевими. Рішення не є остаточним, в італійського уряду ще є право його оскаржити.

Детальніше про рішення ЄСПЛ читайте у статті - ЛГБТ святкують перемогу в Страсбурзі: рішення, що змінює Європу та Україну

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСПЛРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
ЄСПЛ
ЄСПЛ оголосить рішення за позовом Саакашвілі проти України через позбавлення громадянства
ЄСПЛ зобов'язав Росію сплатити 129 млн євро компенсації за порушення після нападу на Грузію
У Раду Європи за рік надійшло для нагляду менше рішень ЄСПЛ щодо України, ніж за попередній
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: